Son Dakika Haberleri: Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 9 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 9 ölü

1 saat önce

Hindistan sınırında çıkan çatışmada Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 asker hayatını kaybetti.

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 9 ölü, System.String[]
Hindistan sınırında çıkan çatışmada Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya kanadı ISPR tarafından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca öldürülen Pakistanlılar arasında 7 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi. - İSLAMABAD
Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
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