Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 9 ölü
1 saat önce
Hindistan sınırında çıkan çatışmada Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 asker hayatını kaybetti.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
sınırında çıkan çatışmada Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 asker hayatını kaybetti.
Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya kanadı ISPR tarafından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu Pakistanlı 3 sivil ve Hindistanlı 6 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca öldürülen Pakistanlılar arasında 7 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi. - İSLAMABAD
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