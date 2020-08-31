Pakistan-Hindistan sınırında el bombası patladı 6 yaralı - Son Dakika

Pakistan- Hindistan sınırında el bombası patladı: 6 yaralı

Pakistan, (DHA)- Hindistan ve Pakistan sınırında bulunan Cemmu ve Keşmir'de el bombası patlaması sonucu 6 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Hindistan ve Pakistan sınırında hareketli dakikalar yaşandı. İki ülke sınırındaki Cemmu ve Keşmir'in kuzeyindeki Baramulla kentinde el bombası patlaması sonucu 6 sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralanan sivillerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken; polisin patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine aldığı bilidirildi. Yetkililer, saldırganların bulunması için operasyon başlatıldığını kaydetti.