Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü
1 saat önce
Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.
Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:09
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