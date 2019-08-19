Son Dakika Haberleri: Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü
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Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü

1 saat önce

Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

Pakistan Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü, System.String[]
Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:09 
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