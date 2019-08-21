Son Dakika Haberleri: Pakistan, Hindistanlı aktrisin iyi niyet elçiliğinin iptalini istedi
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Pakistan, Hindistanlı aktrisin iyi niyet elçiliğinin iptalini istedi

1 saat önce

Pakistan tarafından, savaş yanlısı söylemler kullandığı ileri sürülen Hint aktris Priyanka Chopra'nın, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi unvanının elinden alınması talebinde bulunuldu.

Pakistan, Hindistanlı aktrisin iyi niyet elçiliğinin iptalini istedi, System.String[]

Pakistan tarafından, savaş yanlısı söylemler kullandığı ileri sürülen Hint aktris Priyanka Chopra'nın, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi unvanının elinden alınması talebinde bulunuldu.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Birleşmiş Milletlere (BM) yolladığı mektupta, Chopra'nın, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesinin kaldırması ve Pakistan'a yönelik nükleer saldırı tehditine destek verdiğini belirtti.

Chopra'nın bu eylemlerinin temsil etmesi gereken barış yanlısı BM İyi Niyet Elçiliği unvanına tezat oluşturduğunu ifade eden Mazari, oyuncunun bu unvanının elinden alınmasını talep etti.

Priyanka Chopra, 2010'da UNICEF Ulusal İyi Niyet Elçisi, 2016'da da UNICEF Küresel İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.

Yaklaşık 10 gün önce sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Los Angeles'ta yapılan bir kozmetik firmasının tanıtım toplantısı sırasında Pakistan asıllı Ayesha Malik, Priyanka Chopra'yı, UNICEF İyi Niyet Elçisi olmasına rağmen Pakistan'a karşı yapılacak olası bir nükleer saldırıyı desteklediği için "ikiyüzlü" davranmakla suçlamıştı.

Chopra, 26 Şubat'ta paylaştığı "Jai Hind [Hail India] #IndianArmedForces" (Selam Hindistan #HindistanSilahlı Kuvvetleri) şeklindeki mesajda savaş yanlısı bir tutum takınmakla suçlanıyor.

Birleşmiş Milletler, Priyanka Chopra, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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