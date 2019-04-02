Son Dakika Haberleri: Pakistan: Hint Askerleri 'Rastgele' Ateş Açtı, 3 Askerimiz Hayatını Kaybetti

Pakistan: Hint Askerleri 'Rastgele' Ateş Açtı, 3 Askerimiz Hayatını Kaybetti

19 dakika önce

– Pakistan ordusu, Keşmir'de Pakistan kontrolündeki Rawalakot bölgesinde 3 Pakistan askerinin, Hint askerlerinin rastgele açtıkları ateşte hayatını kaybettiğini; 'gerekli karşılığın verildiğini' duyurdu.

Pakistan: Hint Askerleri 'Rastgele' Ateş Açtı, 3 Askerimiz Hayatını Kaybetti, System.String[]
Pakistan ordusu, Keşmir'de Pakistan kontrolündeki Rawalakot bölgesinde 3 Pakistan askerinin, Hint askerlerinin rastgele açtıkları ateşte hayatını kaybettiğini; 'gerekli karşılığın verildiğini' duyurdu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, açıklamayı resmi sitesinden yaptı. Açıklamada saldırının, Pakistan kontrolündeki Rawakalot bölgesinde bulunan Rakhchakri kasabasında görev yapan Pakistan askerlerine yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, sınır bölgesindeki Hint askerlerinin 'rastgele' ateş açmaları sonucu 3 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği; askerlerin bu saldırıya karşı 'etkili bir şekilde karşılık' verdiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:58 Kaynak: DHA

Pakistan, Dünya
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