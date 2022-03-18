Pakistan, Hint bakanın "bir tapınağın kendilerine bırakılması" söylemine tepki gösterdi - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın ülkenin bağımsızlığı sırasında Pakistan topraklarında kalan Kartarpur Darbar Sahib tapınağının Hindistan'a dahil edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını "asılsız ve yersiz" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) liderlerinin Pakistan'ı kendi iç ilişkilerine çekmeye dair artan eğilimlerden ciddi endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hindistan İçişleri Bakanı Şah'ın ülkenin bağımsızlığı sırasında Kartarpur Darbar Sahib tapınağının Hindistan'a dahil edilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları "asılsız ve yersiz" olarak nitelendirildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Şah, bugün Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, Hindistan bölündüğünde Kartarpur Darbar Sahib tapınağının Pakistan'a bırakılmasının hata olduğunu söylemişti.

Hindistan vatandaşı Sihlerin Pakistan'a vizesiz girerek Sihizm'in en önemli tapınaklarından Kartarpur Darbar Sahib'de hac yapmalarını sağlayan Kartarpur Koridoru, iki ülkenin ortak çalışması sonucu 2019'da 10 aylık çalışmayla tamamlanmıştı.