Pakistan, Hint bakanın "bir tapınağın kendilerine bırakılması" söylemine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan, Hint bakanın "bir tapınağın kendilerine bırakılması" söylemine tepki gösterdi

18.03.2022 21:39
Pakistan, Hint bakanın "bir tapınağın kendilerine bırakılması" söylemine tepki gösterdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın ülkenin bağımsızlığı sırasında Pakistan topraklarında kalan Kartarpur Darbar Sahib tapınağının Hindistan'a dahil edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını "asılsız ve yersiz" olarak nitelendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın ülkenin bağımsızlığı sırasında Pakistan topraklarında kalan Kartarpur Darbar Sahib tapınağının Hindistan'a dahil edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını "asılsız ve yersiz" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) liderlerinin Pakistan'ı kendi iç ilişkilerine çekmeye dair artan eğilimlerden ciddi endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hindistan İçişleri Bakanı Şah'ın ülkenin bağımsızlığı sırasında Kartarpur Darbar Sahib tapınağının Hindistan'a dahil edilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları "asılsız ve yersiz" olarak nitelendirildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Şah, bugün Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, Hindistan bölündüğünde Kartarpur Darbar Sahib tapınağının Pakistan'a bırakılmasının hata olduğunu söylemişti.

Hindistan vatandaşı Sihlerin Pakistan'a vizesiz girerek Sihizm'in en önemli tapınaklarından Kartarpur Darbar Sahib'de hac yapmalarını sağlayan Kartarpur Koridoru, iki ülkenin ortak çalışması sonucu 2019'da 10 aylık çalışmayla tamamlanmıştı.

YORUMLAR
500

Dışişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Hint bakanın 'bir tapınağın kendilerine bırakılması' söylemine tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:47:55. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Hint bakanın "bir tapınağın kendilerine bırakılması" söylemine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement