Pakistan, Hint medyasının "çiftçi protestolarının arkasında İslamabad'ın olduğuna" dair iddialarını reddetti - Son Dakika

Pakistan, Hint medyasının "çiftçi protestolarının arkasında İslamabad'ın olduğuna" dair iddialarını reddetti

29.01.2021 11:01
Pakistan, Hint medyasının

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Hindistan'da devam eden "çiftçi protestolarının arkasında İslamabad'ın" olduğuna yönelik bazı Hint medya organlarının iddialarını reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Hindistan'da devam eden "çiftçi protestolarının arkasında İslamabad'ın" olduğuna yönelik bazı Hint medya organlarının iddialarını reddetti.

Çavdri, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "sözde" dünyanın en büyük demokrasisi Hindistan'ın azınlıklara karşı eylemlerinin ortaya çıktığını belirtti.

Pakistan'ın, Hindistan'ın bir demokrasiden ziyade aşırılıkçı Hindutva (Hindu milliyetçiliği) rejimi olduğunu daima dile getirdiğinin altını çizen Çavdri, bazı Hint medya organlarının çiftçi protestolarında Pakistan'ın rolü olduğuna dair iddiaları reddetti.

Çavdri, Hindistan Tüketici İşleri, Gıda ve Kamu Dağıtımı Bakan Yardımcısı Danve Raosaheb Dadarao'nun Çin'in ve Pakistan'ın ülkede devam eden çiftçi protestolarının arkasında olduğuna yönelik 10 Aralık 2020'deki açıklamasını anımsatarak, bakan yardımcısının ifadelerini de temelsiz ve sorumsuzca olarak nitelendirdi.

Söz konusu açıklamanın ülke içindeki başarısızlıklarda Hindistan'ın komşularını suçlamayı işe yarar bulan Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin zihniyetini yansıttığına işaret eden Çavdri, bu zihniyetin sadece ülkedeki azınlıklar için tehlikeli olmakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel güvenliği ve barışı da tehlikeye attığını vurguladı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Yeni Delhi'de 1 çiftçi ölmüştü

26 Ocak Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nda ülke genelinde protesto düzenleyen göstericiler, başkent Yeni Delhi sınırında polis barikatlarını aşarak şehre ilerlemiş, "Kızıl Kale" adı verilen 17. yüzyıldan kalan tarihi kaleyi işgal etmişti.

Olaylarda 1 çiftçi hayatını kaybederken yaklaşık 80 polis memuru yaralanmıştı.

Öte yandan, bazı protestocuların Kızıl Kale'de asılı Hindistan bayraklarını indirerek "Halistan hareketini" temsil eden Sih ayrılıkçıların sözde bayraklarını göndere çekmesi tepkilere yol açmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Medya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Hint medyasının 'çiftçi protestolarının arkasında İslamabad'ın olduğuna' dair iddialarını reddetti - Son Dakika


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