Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor
1 saat önce
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin dün 'barış göstergesi' olarak teslim edeceklerini duyurdukları Hint pilot Abhinandan Varthaman, teslim için Wagah'taki sınır kapısında.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
'nin dün 'barış göstergesi' olarak teslim edeceklerini duyurdukları Hint pilot Abhinandan Varthaman, teslim için Wagah'taki sınır kapısında.
Hint pilot Varthaman'ın bulunduğu konvoy, Lahor
kentinden Wagah'taki sınır kapısına geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:34 Kaynak: DHA
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