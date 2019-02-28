Son Dakika Haberleri: Pakistan: "Hintli Pilotu Geri Vermeye Hazırız"

Pakistan: "Hintli Pilotu Geri Vermeye Hazırız"

32 dakika önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hintli pilotu, yaşanan gerilimi azaltmak adına iade etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Pakistan:
Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hintli pilotu, yaşanan gerilimi azaltmak adına iade etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına dün alıkonulan pilotu iade etmeye hazır olduklarını açıkladı. Pakistan dün hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürmüş ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün yayınlanan videoda ise isminin Abhinandan olduğunu belirten pilot Pakistan'ın kendisine çok kibar davrandığını ve bundan etkilendiğini söylemişti. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

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