Pakistan: "Hintli Pilotu Geri Vermeye Hazırız"

Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hintli pilotu, yaşanan gerilimi azaltmak adına iade etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hintli pilotu, yaşanan gerilimi azaltmak adına iade etmeye hazır olduklarını duyurdu.



Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına dün alıkonulan pilotu iade etmeye hazır olduklarını açıkladı. Pakistan dün hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürmüş ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün yayınlanan videoda ise isminin Abhinandan olduğunu belirten pilot Pakistan'ın kendisine çok kibar davrandığını ve bundan etkilendiğini söylemişti. - İSLAMABAD

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti