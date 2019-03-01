Son Dakika Haberleri: Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı

Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı

1 saat önce

Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ı serbest bıraktı.

Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı, System.String[]
Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ı serbest bıraktı. Pakistan ile Hindistan arasındaki krizde tansiyon düşüyor. Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ı serbest bıraktı. İki ülke arasındaki Wagah sınır kapısında gerçekleşen iade töreninde Varthaman evrak işlerinin tamamlanmasından sonra kendi ülkesinin yetkililerine teslim edildi. Varthaman'ın sivil kıyafetler içerisinde Hindistan'a teslim edilmesi ise dikkat çekti. Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü kamplarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Pakistan tarafı ise sınır ihlalini kınayarak ikinci bir ihlal olduğunda karşılık vereceklerini açıkladı. Çarşamba günü yine Hindistan sınırı ihlal etmiş, Pakistan da 2 Hint uçağını düşürmüş Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı esir almıştı. Pakistan Başbakanı Imran Khan'da "iyi niyet göstergesi" olarak pilotu serbest bırakacaklarını açıklamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:11 Kaynak: İHA

Hindistan, Pakistan, Güncel
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