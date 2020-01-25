Pakistan'ı ABD'deki liseler arası bilim fuarında Türk okulu öğrencileri temsil edecek - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Okullarında okuyan 5 öğrenci, mayıs ayında ABD'de düzenlenecek Uluslararası Regeneron Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda (Regeneron ISEF) Pakistan'ı temsil etme hakkı kazandı.

TMV Pakistan Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre liseler arası Regeneron ISEF'in ülke elemesine 10 binin üzerinde öğrenci katılırken, Pak-Türk Maarif Okulları ise 27 öğrenciyle temsil edildi.

Öğrencilerin bilim ve mühendislik alanlarında projelerini tanıttığı ve kazanmaları halinde para ödülü, ABD'de eğitim ve burs gibi imkanlar kazandığı fuarda Pakistan'ı ABD'de temsil etmesi için seçilen 3 projenin tamamı da Türk okulu öğrencilerinin projeleri oldu.

Lahor'daki Türk okulunda okuyan Yusra Ahmed "Otizm tanıma uygulaması" projesiyle, Karaçi'deki Türk okulu öğrencileri Ayeşa Amir ve Fiha Han "Termal-Zeolit ısı değiştiricisi" projesiyle, yine Karaçi'den Aliha Fatima ve Zeynep Ali ise "Yaş pirinç kabuğundan yangına dayanıklı yapılar" projeleriyle ülkesini ABD'de temsil etmeye hak kazandı.