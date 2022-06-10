Pakistan'da meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, Pakistan'ın Peşaver şehrinde fırtına nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Şehirde fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, bazı evlerin çatı ve duvarları çöktü. Fırtına nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Pakistan, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pakistan'ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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