Pakistan'ı sel ve kar vurdu: En az 41 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pakistan'ı sel ve kar vurdu: En az 41 ölü - Son Dakika Dünya

Pakistan'ı sel ve kar vurdu: En az 41 ölü

6 saat önce

Pakistan'da hayatı durma noktasına getiren yoğun kar ve sel nedeniyle ülke genelinde 41 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ı sel ve kar vurdu: En az 41 ölü, System.String[]

Pakistan'da hayatı durma noktasına getiren yoğun kar ve sel nedeniyle ülke genelinde 41 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi ulaşıma kapanan yollarda mahsur kaldı.

Pakistan televizyon kanalı Geo TV'de yer alan habere göre, soğuk hava koşulları nedeniyle ülke genelinde 41 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Belucistan eyaletinde yoğun kar yağışının sonucunda çatıların çökmesiyle son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Pencap'ta ve Sind eyaletindeki Sukkur şehrinde ise 4 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de Pakistan'da Keşmir bölgesinde hayatını kaybettiği açıkladı.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Belucistan eyaletinin bazı kısımlarında dün meydana gelen kar fırtınası nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı ve birçok kişi yollarda mahsur kaldı.

Belucistan eyaletinde yoğun yağmur ve kar yağışından etkilenen 7 bölgede 'acil durum' ilan edildi.

Öte yandan yerel medya, Keşmir'deki Neelam Vadisi'nde son 24 saatte iki ayrı yerde düşen çığ sonucunda 2'si kadın 5 kişinin çığ altında kaldığını ve 3 kişinin de yaralandığını yazdı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:15 Kaynak: DHA
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