Pakistan'ı sel vurdu: 20 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkili olan şiddetli Muson yağmurlarının sele neden olması ile 20 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı bazı şehirlerde etkili olan Muson yağmurları sele neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, şiddetli rüzgarın da etkili olduğu Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde aynı aileden 6 kadının bulundukları evin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Belucistan Eyalet Yetkilileri, Ketta şehrinde acil durum ilan etti. Yetkililer ayrıca Ketta'daki Sariab Mills bölgesinde 100'den fazla evin çöktüğünü ifade etti.

Öte yandan Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin Sukkur şehrinde meydana gelen sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştuğu belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin ise çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Pakistan'da, Temmuz ayından Eylül ayına kadar süren Muson yağmurlarında yetersiz altyapı nedeniyle her yıl sel ve su baskınları yaşanıyor.

(Abid Mazhar - İHA)