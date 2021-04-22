Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed, bombalı eylemle ilgili Hindistan'ı işaret etti - Son Dakika

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında düzenlenen bombalı saldırının ardından, Hindistan'ın ülkede barış görmek istemediğini ancak Yeni Delhi'nin ülkede huzursuzluk oluşturmaya yönelik tüm eylemlerinin boşa çıkacağını söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed, söz konusu eylemle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'ı istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerine işaret ederek Hindistan'da son 8-10 günde 250 ila 300 bin sosyal medya hesabının açıldığını belirtti.

Ahmed, söz konusu sosyal medya hesaplarını Pakistan'ı yabancı unsurlar tarafından içeriden istikrarsızlaştırma çabaları olarak niteleyerek Hindistan'ın Pakistan'da barış görmek istemediğini ancak Yeni Delhi'nin ülkede huzursuzluk oluşturmaya yönelik tüm eylemlerinin boşa çıkacağını kaydetti.

Bombalı eylem intihar saldırısıydı

Öte yandan, Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamada, söz konusu bombalı eylemin intihar saldırısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, patlama esnasında intihar bombacısının aracın içinde olduğu bildirildi.

Yetkililer, teröristin kimliğinin tespit etme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

5 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı

Dün akşam, Seran Otel'in otoparkında meydana gelen patlamada, aralarında bir polisin de bulunduğu 5 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong'un ve Çinli diplomatların otelde kaldığını ancak patlama sırasında otelde bulunmadıklarını söylemişti.

???????- AA muhabiri hafif yaralanmıştı

Ramazan yardım faaliyetleri için kente gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de otelde bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, olayı yara almadan atlatmıştı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralanmıştı.