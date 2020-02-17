Pakistan İçişleri Bakanı, eski Pakistan Talibanı sözcüsünün kaçtığını doğruladı - Son Dakika
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Pakistan İçişleri Bakanı, eski Pakistan Talibanı sözcüsünün kaçtığını doğruladı

6 saat önce

Pakistan İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah, eski Pakistan Talibanı Sözcüsü Ehsanullah Ehsan'ın 3 yıldır gözaltında tutulduğu yerden kaçtığını doğruladı.

Pakistan İçişleri Bakanı, eski Pakistan Talibanı sözcüsünün kaçtığını doğruladı, System.String[]

Pakistan İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah, eski Pakistan Talibanı Sözcüsü Ehsanullah Ehsan'ın 3 yıldır gözaltında tutulduğu yerden kaçtığını doğruladı.

Basına konuşan Şah, Ehsan'ın kaçtığına ilişkin iddiaların doğru olduğunu söyledi.

Şah, Ehsan'ın yeniden yakalanmasıyla ilgili de "Birçok şey yapıldı. Güzel haberleri yakında duyacaksınız." dedi.

Sosyal medyada ay başında paylaşılan bir ses kaydında konuşan kişi Ehsan olduğunu iddia ederek 11 Ocak'ta Pakistan'da tutulduğu yerden kaçtığını söylemişti.

Ses kaydındaki kişi, örgütle Pakistan güvenlik güçleri arasında yapılan bir anlaşma kapsamında 5 Şubat 2017'de teslim olduğunu ancak Pakistan'ın anlaşmayı ihlal ederek ailesini de gözaltına aldığını iddia etmişti.

Ses kaydındaki açıklamada kaçışa ilişkin detay verilmezken anlaşma yapılan kişiler ile anlaşma detaylarının paylaşılacağı bilgisi verilmişti.

2017'de teslim olmuştu

Pakistan ordusu Nisan 2017'de yaptığı açıklamada Ehsan'ın aynı yılın Şubat ayında güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklamış, o dönemde Ehsan'ın bağlı bulunduğu Cemaatul Ahrar örgütü ise Ehsan'ın yakalandığını öne sürmüştü.

Ehsan'ın Pakistan'da tutulduğu süre içinde Pakistan Talibanı'nın önde gelen isimlerinden Kari Seyfullah Mesud, Şeyh Halid Hakkani ve Kari Saif Yunus öldürülmüş, örgüte yönelik birçok operasyon düzenlenmişti.

Operasyonların Ehsan'ın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Süleyman Soylu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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