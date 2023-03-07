Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentindeki Terörle Mücadele Mahkemesi, devlet yetkililerini tehdit etme suçundan yargılanan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Sanaullah'ın avukatı Abdul Majeed, duruşmada Sanaullah'ın resmi görevleri nedeniyle bugün mahkeme huzuruna çıkamayacağını belirterek, mahkemeden muafiyet talep ederek, Sanaullah'ın bir sonraki mahkemeye katılacağını ifade etti. Yargıç Rana Zahid Iqbal Khan ise muafiyet talebini reddederken Sanaullah hakkında tutuklama kararı verdi. Polisin Sanaullah'ı tutuklaması ve 28 Mart'ta duruşmaya getirmesi talimatı verildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

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