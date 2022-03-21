Pakistan, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na hazırlanıyor.

Başkent İslamabad'daki Pakistan Ulusal Meclisinde yarın başlayacak olan İİT. 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 23 Mart'ta sona erecek.

Toplantıya İİT'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) temsilciler de katılacak. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de özel misafir olarak toplantıda yer alacak.

Toplantıda İslam dünyasını ilgilendiren meseleler tartışılacak, Filistin, Cammu Keşmir, Afganistan meseleleri, dünyada artan İslamofobi, iklim değişikliği ve aşı eşitsizliği gibi konular ele alınacak.

İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 27-28 Kasım 2020'de Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenmişti.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Öte yandan, toplantı sebebiyle başkent İslamabad'da da geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda bugün dahil olmak üzere 24 Mart'a kadar İslamabad'da resmi tatil ilan edildi.

Şehre giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları sıklaştırılırken, İslamabad Uluslararası Havalimanı'ndan başkentin merkezine giden yola güvenlik güçleri yerleştirildi.

Toplantı boyunca 15 bin polis ve asker şehre gelen misafirlerin ve toplantının güvenliğini sağlayacak.