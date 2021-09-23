Pakistan, İİT'den Keşmir konusunda daha fazla çaba göstermesini istedi - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) Keşmir'de kalıcı çözüm için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Radio Pakistan'daki habere göre, ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen İİT Cammu Keşmir Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada Kureyşi, katılımcı ülkelerden, BM'nin tüm ilgili forumlarında Keşmir meselesini gündeme getirmesini talep etti.

Kureyşi, İİT'ye Keşmir'de kalıcı çözüm için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunurken, İslamabad'ın Hindistan'ın Cammu Keşmir'de "sistematik olarak insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair kanıtlardan" oluşturduğu dosya hakkında katılımcı ülkelere bilgi verdi.

Pakistan'ın Hindistan ile ilişki kurmaya hazır olduğuna işaret eden Kureyşi, bunun için Yeni Delhi yönetiminin elverişli ortamı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda adil bir şekilde çözülmeden Güney Asya'da barışın mümkün olmayacağını kaydetti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.