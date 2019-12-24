Pakistan iki noktada petrol ve doğal gaz buldu - Son Dakika
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Pakistan iki noktada petrol ve doğal gaz buldu

6 saat önce

Pakistan devlet petrol şirketi Pakistan Petroleum (PPL), Sindh ve Belucistan eyaletindeki iki noktada petrol ve doğal gaz bulduğunu borsaya bildirdi.

Pakistan iki noktada petrol ve doğal gaz buldu, System.String[]

Pakistan devlet petrol şirketi Pakistan Petroleum (PPL), Sindh ve Belucistan eyaletindeki iki noktada petrol ve doğal gaz bulduğunu borsaya bildirdi.

PPL'den yapılan açıklamaya göre, Sindh eyaletindeki Khairpur keşif noktası ile Belucistan eyaletinin Markand keşif noktasında petrol ve doğal gaz bulundu.

Khairpur'daki sondajda günlük 152 varil kapasiteli petrol ile 810 bin metreküp doğalgaz keşfedildiğini Pakistan borsasına bildiren PPL, Markand'da ise 132 varil petrol ile yaklaşık 303 bin metreküp doğalgaz bulunduğunu belirtti.

PPL, nisan ayında ise Ravalpindi kenti yakınlarındaki iki noktada petrol bulmuş, bu noktalardan Khewra'da 372 varil petrol kapasitesi tespit edildiğini açıklamıştı.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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