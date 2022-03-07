Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi sürüyor - Son Dakika
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Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi sürüyor

07.03.2022 18:22
Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi sürüyor

Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi, Ravalpindi şehrinde devam ediyor.

Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi, Ravalpindi şehrinde devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, 24 yıl aradan sonra Pakistan'a gelen Avustralya ile Pakistan arasındaki kriket test serisi, 4 Mart'tan bu yana Ravalpindi Kriket Stadyumu'nda sürüyor.

Son 4 gündür süren maçta Pakistan 476 sayı elde ederken, Avustralya da ev sahibi ekibe yaklaşarak 449 sayıya ulaştı.

Serinin ikinci maçı 12-16 Mart'ta Karaçi'de ve üçüncüsü de 21-25 Mart'ta Lahor'da gerçekleştirilecek.

Avustralya kriket takımı, Pakistan'daki müsabakalara katılmak için 27 Şubat'ta başkent İslamabad'a gelmişti. Avustralya, en son 1998'de kriket maçı için Pakistan'da bulunmuştu.

Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi sürüyor
Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi sürüyor
Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi sürüyor
Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi sürüyor

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Avustralya, Pakistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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