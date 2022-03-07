Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi sürüyor - Son Dakika

Pakistan ile Avustralya arasındaki kriket serisi, Ravalpindi şehrinde devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, 24 yıl aradan sonra Pakistan'a gelen Avustralya ile Pakistan arasındaki kriket test serisi, 4 Mart'tan bu yana Ravalpindi Kriket Stadyumu'nda sürüyor.

Son 4 gündür süren maçta Pakistan 476 sayı elde ederken, Avustralya da ev sahibi ekibe yaklaşarak 449 sayıya ulaştı.

Serinin ikinci maçı 12-16 Mart'ta Karaçi'de ve üçüncüsü de 21-25 Mart'ta Lahor'da gerçekleştirilecek.

Avustralya kriket takımı, Pakistan'daki müsabakalara katılmak için 27 Şubat'ta başkent İslamabad'a gelmişti. Avustralya, en son 1998'de kriket maçı için Pakistan'da bulunmuştu.