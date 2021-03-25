Pakistan ile Hindistan, aralarındaki su sorununun çözülmesi için çaba gösterecek - Son Dakika

Pakistan ile Hindistan, aralarındaki su sorununun çözülmesi için çaba gösterecek

25.03.2021 18:23
Pakistan ile Hindistan, aralarındaki su sorununun çözülmesi için çaba gösterecek, System.String[]

İSLAMABAD/YENİ Pakistan ile Hindistan, aralarındaki su sorununun çözülmesi için çaba gösterme konusunda mutabık kaldı.

İSLAMABAD/YENİ Pakistan ile Hindistan, aralarındaki su sorununun çözülmesi için çaba gösterme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile Yeni Delhi'de 2 gün süren su sorunu görüşmelerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, İndus Suları Anlaşması kapsamında Hindistan'ın "Pakal Dul, Lower Kulnai, Durbuk Shyok ve Nimu Chilling" baraj projelerine karşı itirazını yinelediği vurgulandı.

Pakistan'ın Hindistan'dan İslamabad yönetimi ile su akış verilerini paylaşmasını istediğine dikkat çekilen açıklamada, devam eden sorunların İndus Suları Anlaşması doğrultusunda en erken biçimde çözüme kavuşturulmasının önemi vurguladı.

Açıklamada, her iki tarafın, sorunların çözümü için çaba göstermek, teftiş gezileri düzenlemek ve bir sonraki toplantıyı erken tarihte Pakistan'da yapmak konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Hindistan'dan projelerin anlaşmayla uyumlu olduğu iddiası

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakal Dul ve Lower Kulnai baraj projelerinin 1960'ta iki ülke tarafından imzalanan anlaşmayla uyumlu olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Pakistan'ın Yeni Delhi'nin yapımını sürdürdüğü hidroelektrik santralleriyle ilgili bilgi istediğine dikkat çekilirken, söz konusu bilgilerin gerektiği zaman sağlanacağına dair güvence verildiği belirtildi.

Görüşmeler 23 Mart'ta başlamıştı

Pakistan'ın İndus Nehri'nden sorumlu delegasyonu, 22 Mart'ta, Cammu Keşmir'deki anlaşmazlıklar nedeniyle 2 yıldır yapılamayan ancak her yıl gerçekleşmesi gereken görüşmeler için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı bir bakanlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yapılması gereken görüşmelerin 2019'dan bu yana yapılmamasının nedeninin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü tek taraflı olarak ihlal etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının getirdiği koşullar olduğunu belirtmişti.

İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Pakistan, bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak geçen yıl Dünya Bankası'na şikayette bulunmuştu.

Anlaşmanın garantörü Dünya Bankası'nın iki ülke yetkilileriyle Mayıs 2020'de Washington'da yaptığı toplantılar, karar alınamadan sona ermişti.

Söz konusu düzenlemeye rağmen Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 2018'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle açmıştı.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'si İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

Yeni Delhi, Pakistan, Baraj, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ile Hindistan, aralarındaki su sorununun çözülmesi için çaba gösterecek - Son Dakika


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