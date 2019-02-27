Pakistan ile Hindistan Arasındaki Gerginlik
1 saat önce
- Güvenlik toplantısından detaylar Pakistan Ulusal Komuta Otoritesi Hindistan hava saldırılarını görüşmek üzere toplandı.
- Güvenlik toplantısından detaylar Pakistan
Ulusal Komuta Otoritesi Hindistan
hava saldırılarını görüşmek üzere toplandı.
Pakistan Başbakanı Imran Khan, Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı hava saldırılarına verilen karşılığı görüşmek üzere düzenlenen toplantıya başkanlık etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:18 Kaynak: AA
Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu
Son Dakika! Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: Af Çıkarılmasına Karşıyım