Son Dakika Haberleri: Pakistan ile Hindistan Arasındaki Gerginlik

Pakistan ile Hindistan Arasındaki Gerginlik

1 saat önce

- Güvenlik toplantısından detaylar Pakistan Ulusal Komuta Otoritesi Hindistan hava saldırılarını görüşmek üzere toplandı.

- Güvenlik toplantısından detaylar Pakistan Ulusal Komuta Otoritesi Hindistan hava saldırılarını görüşmek üzere toplandı.
Pakistan Başbakanı Imran Khan, Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı hava saldırılarına verilen karşılığı görüşmek üzere düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:18 Kaynak: AA

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