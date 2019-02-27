Son Dakika Haberleri: Pakistan ile Hindistan Arasındaki Gerginlik

Pakistan ile Hindistan Arasındaki Gerginlik

16 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan ile Hindistan hava sahasının kapatılması nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

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Türk Hava Yolları (THY), Pakistan ile Hindistan hava sahasının kapatılması nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, iki ülkede hava sahalarının geçişe kapatılmasının ardından THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor kentine yapılması planlanan karşılıklı bazı tarifeli seferleri icra edemeyecek.

THY'nin iptal ettiği seferler ise şöyle:

"TK 708 İst-Karaçi (27 Şubat), TK 709 Karaçi-İst (dönüşü 28 Şubat), TK 710 İst-İslamabad (27 Şubat) TK 711 İslamabad-İst (dönüşü 28 Şubat) TK 714 İst-Lahor (27 Şubat) TK 715 Lahor-İst (dönüşü 28 Şubat)"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:41 Kaynak: AA

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