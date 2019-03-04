Son Dakika Haberleri: Pakistan ile Hindistan Arasındaki Gerginlik

Pakistan ile Hindistan Arasındaki Gerginlik

1 saat önce

Pakistan ile Hindistan arasında gerginliğe sahne olan Keşmir Kontrol Hattı çevresindeki çatışmalar nedeniyle tehlike altındaki siviller, güvenli sığınaklara yerleştirildi.

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Pakistan ile Hindistan arasında gerginliğe sahne olan Keşmir Kontrol Hattı çevresindeki çatışmalar nedeniyle tehlike altındaki siviller, güvenli sığınaklara yerleştirildi.

Keşmir'i ayıran Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Azad Keşmir bölgesinde 200'e yakın aile çatışma hattındaki evlerinden tahliye edilerek, hükümetin kurduğu üç sığınakta toplandı.

Pakistan hükümet yetkilisi Muazzam Zafer, yoğun hava saldırıları ile top ve havan atışlarının tehdidi altındaki ailelerin kurulan 3 sığınak binasında toplandığını, ailelere burada barınma imkanının yanında giyecek, gıda ve ilaç yardımı sağlandığını bildirdi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı, saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan 26 Şubat'ta, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı ancak İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgularken Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı, ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Hükümet, Hindistan, Pakistan, Güncel
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