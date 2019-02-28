Son Dakika Haberleri: Hindistan'dan Pakistan'a Gözdağı: Terör Hedeflerini Yok Etmeye Hazırız

Hindistan'dan Pakistan'a Gözdağı: Terör Hedeflerini Yok Etmeye Hazırız

33 dakika önce

Hindistan Silahlı Kuvvetlerinden General Surendra Singh Behal, savaşlarının teröre karşı olduğunu belirterek Pakistan'daki terör hedeflerini yok etmeye hazır olduklarını söyledi.

Hindistan Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer, Pakistan'daki "terör kamplarını" hedef almaya devam edeceklerini bildirdi.

GENERAL BEHAL, PAKİSTAN'A GÖZDAĞI VERDİ

Yeni Delhi'de ordu yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, General Surendra Singh Behal, savaşlarının "teröre" karşı olduğunu belirterek, Pakistan'daki "terör örgütü hedeflerini" yok etmeye hazır olduklarını söyledi.

Hindistan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral RGK Kapoor, Hint askeri tesislerini bombalamak amacıyla F-16'ların kullanıldığına dair kanıtları olduğunu ileri sürerek, bölgede Pakistan jetlerine ait füze parçaları bulduklarını söyledi.

RGK Kapoor, Hindistan hava sahasına giren Pakistan'a ait savaş uçağını düşürdüklerini yineledi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: AA

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