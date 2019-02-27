Son Dakika Haberleri: Pakistan ile Hindistan Karşılıklı Olarak Savaş Uçaklarının Düşürülmesinin Ardından Çok Sayıda...

Pakistan ile Hindistan Karşılıklı Olarak Savaş Uçaklarının Düşürülmesinin Ardından Çok Sayıda...

1 saat önce

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.

Pakistan ile Hindistan Karşılıklı Olarak Savaş Uçaklarının Düşürülmesinin Ardından Çok Sayıda..., System.String[]
Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:17 Kaynak: AA

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