Pakistan ile Hindistan Karşılıklı Olarak Savaş Uçaklarının Düşürülmesinin Ardından Çok Sayıda...
1 saat önce
Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.
Pakistan
ile Hindistan
karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:17 Kaynak: AA
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