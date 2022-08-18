Pakistan ve İran Serbest Ticaret Anlaşması'nı 6 ayda tamamlamada mutabık

Pakistan ile İran, iki ülke arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'na 6 ay içerisinde son halinin verilmesinde mutabık kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, Pakistan-İran Ortak Ekonomik Komisyonu 21. Oturumu'nun tamamlanmasının ardından İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile başkent İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Kamar, iki ülke arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'na 6 ay içerisinde son halinin verilmesinde mutabık olunduğunu belirterek, anlaşmanın imzalanmasıyla ticaret hacminin 4 milyar dolara ulaşacağını umduğunu söyledi.

Transit ticaretin teşvik edilmesi amacıyla iki ülke arasında 3 ay içerisinde bir anlaşmanın imzalanacağını ifade eden Kamar, iki ülke arasında serbest ekonomik bölge kurulacağını aktardı.

Kamar, transit ticaretin teşvik edilmesi kapsamında 6 sınır pazarının kurulacağını ve bunlardan 3'ü için çalışmaların başladığını dile getirdi.

Pakistan-İran Ortak Ekonomik Komisyonu 21. Oturumu'nun tamamlanmasının ardından iki ülke arasında denizcilik iş birliği, medya, turizm ve ulusal müzelerle ilgili 4 anlaşma imzalandı.