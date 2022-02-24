Pakistan ile Suudi Arabistan arasında "Al Samsam 8" askeri tatbikatı sürüyor - Son Dakika

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 22 Şubat'ta başlayan "Al Samsam 8" isimli ortak askeri tatbikat, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde sürüyor.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ortak askeri tatbikat, eyaletin Pabbi kasabasında gerçekleştiriliyor.

İki hafta sürecek tatbikatta el yapımı patlayıcılar, kordon ve arama, muharebe karakolları gibi terörle mücadele konularına ağırlık veriliyor.

Al Samsam tatbikatları, 2004'ten bu yana iki yılda bir düzenleniyor.