Pakistan ile Suudi Arabistan arasında "Al Samsam 8" askeri tatbikatı sürüyor - Son Dakika
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Pakistan ile Suudi Arabistan arasında "Al Samsam 8" askeri tatbikatı sürüyor

24.02.2022 13:45

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 22 Şubat'ta başlayan "Al Samsam 8" isimli ortak askeri tatbikat, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde sürüyor.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 22 Şubat'ta başlayan "Al Samsam 8" isimli ortak askeri tatbikat, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde sürüyor.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ortak askeri tatbikat, eyaletin Pabbi kasabasında gerçekleştiriliyor.

İki hafta sürecek tatbikatta el yapımı patlayıcılar, kordon ve arama, muharebe karakolları gibi terörle mücadele konularına ağırlık veriliyor.

Al Samsam tatbikatları, 2004'ten bu yana iki yılda bir düzenleniyor.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında Al Samsam 8 askeri tatbikatı sürüyor
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında Al Samsam 8 askeri tatbikatı sürüyor
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında Al Samsam 8 askeri tatbikatı sürüyor

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Suudi Arabistan, Tatbikat, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 'Al Samsam 8' askeri tatbikatı sürüyor - Son Dakika


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