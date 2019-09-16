Pakistan ilk astronotunu 2022'de uzaya gönderiyor
13 dakika önce
Uydu çalışmalarında Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan Pakistan, ilk astronotu 2022'ye kadar uzaya göndereceklerini duyurdu.
Uydu çalışmalarında Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan Pakistan, ilk astronotunu 2022'ye kadar uzaya göndereceklerini duyurdu.
Ülkenin yeni uzay misyonu kapsamında ilk olarak 50 gönüllü astronot seçilecek. Programın tamamlanacağı 2022 yılında ise bu rakam önce 25'e ve son olarak 1'e indirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:15
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