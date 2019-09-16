Son Dakika Haberleri: Pakistan ilk astronotunu 2022'de uzaya gönderiyor
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Pakistan ilk astronotunu 2022'de uzaya gönderiyor

13 dakika önce

Uydu çalışmalarında Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan Pakistan, ilk astronotu 2022'ye kadar uzaya göndereceklerini duyurdu.

Pakistan ilk astronotunu 2022'de uzaya gönderiyor, System.String[]

Uydu çalışmalarında Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan Pakistan, ilk astronotunu 2022'ye kadar uzaya göndereceklerini duyurdu.


Ülkenin yeni uzay misyonu kapsamında ilk olarak 50 gönüllü astronot seçilecek. Programın tamamlanacağı 2022 yılında ise bu rakam önce 25'e ve son olarak 1'e indirilecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:15 
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