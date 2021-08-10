Pakistan'ın 20 kentinde içme suyu kaynaklarının güvenli olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Pakistan'da aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20 kentte içme suyu kaynaklarının güvenli olmadığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, muhalefetteki Pakistan Halk Partisinden (PPP) bir milletvekilinin soru önergesi üzerine, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak Ulusal Meclis ile paylaşılan yanıtta, 29 şehirdeki içme suyu kaynaklarını inceleyen Su Kaynakları Araştırma Konseyinin (PCRWR) elde ettiği sonuçlara yer verildi.

Bakanlığın yanıtında 20 şehirdeki içme suyu kaynaklarının yüzde 50'sinden fazlasının güvenli olmadığına işaret edilirken, Mirpurhas, Şahid Benazirabad ve Gilgit şehirlerinde yer altı sularının tamamen içmeye uygun olmadığı belirtildi.

Yer altı sularının güvenli olmadığı şehirler arasında Karaçi, Haydarabad, Muzafferabad, Peşaver ve Ketta gibi şehirler de bulunuyor.

İçmek için güvenli olmayan yer altı suları arsenik, demir, florür ve çeşitli bakteriler barındırıyor.