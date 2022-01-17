Pakistan'ın Afganistan'a ihracatı son 6 ayda yüzde 25 azaldı - Son Dakika

Taliban'ın geçen yılın ağustos ayında Kabil'de kontrol sağlamasının ardından Pakistan'ın Afganistan'a ihracatı son 6 ayda yüzde 25 düştü.

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva Gümrük Tahsildar Şefi Ahmed Rıza Han, Torkham sınırında gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban'ın Ağustos 2021'de Kabil'e gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

Han, son 6 ayda Pakistan'ın Afganistan'a ihracatının yüzde 25 düştüğünü belirterek, bu duruma Afganistan'ın kırılgan ekonomik yapısı ile Taliban'a uygulanan uluslararası yaptırımların neden olduğunu söyledi.

Zayıf Afgan ekonomisinin bu ülkede yaşayanların alım gücünü düşürdüğüne işaret eden Han, iki ülke arasındaki ticaretin de bundan etkilendiğini kaydetti.

Merkez Bankası'nın politikası bekleneni vermedi

Ahmed Rıza Han, 13 Aralık 2021'de Pakistan Merkez Bankası'nın Afganistan ile yeni bir ihracat politikası başlattığını, bu kapsamda Pakistan'dan mal almak isteyen Afgan tacirlerin ülkeye girişte pasaportlarıyla dolar getirmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Merkez Bankası'nın Pakistan'a ABD doları girişini artırmak için böyle bir politika tercih ettiğini belirten Han, bununla birlikte Afganistan'da banka sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu ve dolar rezervlerinin kuruduğunu söyledi.

Han, Merkez Bankası'nın bu politikasının ikili ticarete ihtiyaç duyulan ivmeyi kazandıramadığını, hükümetin konuyla ilgili sorunların çözümü için çalıştığını ifade etti.

Verilen bilgiye göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2020'de 754 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

ABD sonrası Afganistan ekonomisi tarihi çöküş yaşıyor

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetime gelmesinin ardından Afganistan'a yönelik yardımlar kesildi.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

Özellikle geçen yaz aylarında artan çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren Afganistan'da, söz konusu yardımların kesilmesiyle ülke ekonomisi içinden çıkılamaz bir hal aldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan kişi sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının kış aylarında 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini duyurmuştu.