Son Dakika Haberleri: "Pakistan'ın Afganistan barış sürecine katkısı önemli"
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"Pakistan'ın Afganistan barış sürecine katkısı önemli"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın Afganistan barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın Afganistan barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu bildirdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan'la önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarına hızla devam ediyoruz. Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecine sağladığı katkıların önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ikili görüşmede Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bugün iki defa bir araya gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:17 Kaynak: AA
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