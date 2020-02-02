Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü - Son Dakika

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü

6 saat önce

Pakistan'ın sınırdaki Bajaur bölgesinde bir eve havan topu isabet etmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü, System.String[]

Pakistan'ın sınırdaki Bajaur bölgesinde bir eve havan topu isabet etmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bajaur polisi, havan topu atışlarının Afganistan'dan yapıldığı ve Pakistan'ın aşiretler bölgesi Bajaur'da bir eve isabet ettiğini bildirdi.

Bajaur polisinden Pir Shahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bajaur'un Salarzai ilçesine bağlı Bangro Batwar köyünde havan isabet eden evin tamamen yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Shahab, olayda hayatını kaybeden 4'ü çocuk 7 kişinin aynı aileden olduğunu aktardı.

Bajaur'ın 2009'a kadar Taliban militanlarının kontrolünde olduğu biliniyor.

Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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