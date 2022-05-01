Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Chand Raat" kutlaması - Son Dakika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği rezidansında, Ramazan Bayramı'nın gelişini müjdeleyen "Chand Raat" (Ay Gecesi) kutlandı.

Kutlamaya Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, eşi Shaza Gazi, bazı yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Gazi ve eşi, konuklarını kapıda karşıladı.

Gazi, konuşmasında Chandra Raat kutlamasında katılanlara teşekkür etti.

Chand Raat kutlamalarına ilişkin davetlilere bilgi veren Gazi, "Pakistan Büyükelçiliğinde birçok başka etkinliğe katılmış olabilirsiniz ama bu olay bizim ramazanın son gecesinde kutladığımız bir olaydır. Bu gece bir renkler, neşe, dostlar ve ziyaret eden dostlarımızın gecesidir." ifadesini kullandı.

Daha sonra davetlilere çoğunluğu Pakistan mutfağına özgü lezzetlerden oluşan iftar verildi.

İftarın ardından davete katılan genç kız ve kadınlar, ellerine Pakistan'a özgü kınalar yaptırdı.