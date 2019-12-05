Son Dakika Haberleri: Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Qazi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Qazi, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı, Pakistan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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