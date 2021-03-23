Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Cammu Keşmir desteği için Türk halkına teşekkür etti - Son Dakika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Cammu Keşmir desteği için Türk halkına teşekkür etti

23.03.2021 12:13
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Cammu Keşmir desteği için Türk halkına teşekkür etti, System.String[]

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Türk halkının zor zamanlarda Pakistan'ın yanında yer aldığını belirterek "Cammu Keşmir gibi önemli bir meselede Pakistan'ın yanında oldukları için bütün Türk kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Türk halkının zor zamanlarda Pakistan'ın yanında yer aldığını belirterek "Cammu Keşmir gibi önemli bir meselede Pakistan'ın yanında oldukları için bütün Türk kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükelçisi Gazi'nin ev sahipliğinde, Britanya Hindistanı'ndaki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, sefaretin bahçesindeki Pakistan bayrağı göndere çekildikten sonra Pakistan milli marşı seslendirildi.

Pakistanlı şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın mesajları okundu.

Büyükelçi Gazi, katılımcılara, ev sahipliği yaptığı için Türk halkına ve Türkiye'ye teşekkür ederek "Bütün zor zamanlarımızda yanımızda durdunuz. Cammu Keşmir gibi önemli bir meselede Pakistan'ın yanında oldukları için bütün Türk kardeşlerime teşekkür ediyorum. Burada çalışan kişiler adına söylemek istiyorum. Hepimiz kendimizi Pakistan'a adamalıyız, Pakistan'ın kurucu atalarına adamalıyız. Şu anki liderlerimizin vizyonunu takip etmeliyiz, hepimiz bu görevi yerine getirmeliyiz." dedi.

Gazi'nin konuşmasının ardından dua edildi ve üzerinde Türk ve Pakistan bayrakları bulunan yaş pasta kesildi.

23 Mart 1940'ta Lahor'da toplanan Tüm Hindistan Müslüman Birliği, Britanya Hindistanı'ndaki Müslümanlar için ayrı devlet talebini içeren Lahor Tasarısı'nı kabul etmişti.

Pakistanlılar her yıl bu tarihi "milli gün" olarak kutluyor.

Pakistan, Ankara, Türk, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Cammu Keşmir desteği için Türk halkına teşekkür etti - Son Dakika


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