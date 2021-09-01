Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: "Eğer bir ülke Kabil Havalimanı'nı işletecekse bu Türkiye'dir" - Son Dakika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletme konusundaki girişimlerine değinerek, "Eğer bir ülke Kabil Havalimanı'nı işletecekse bu Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Gazi, Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmada ülkesinin Taliban üzerinde etkisinin bulunduğu yönündeki iddialara, "Pakistan'ın Taliban üzerindeki etkisi çok abartılıyor." sözleriyle yanıt verdi.

Türkiye ile Pakistan ilişkilerine değinen Gazi, "Türkiye, Afganistan'la ilgili konularda Pakistan'ın uzun yıllardır güçlü bir ortağı. Bizimle önceki Afgan yönetimi arasında görüşmeleri kolaylaştırmak açısından önemli bir rol oynadı. Biz de tüm bu süreçlere açık fikirli ve açık yürekli olarak katıldık. Faydasını da gördük." dedi.

Ülkesinin Taliban karşısındaki duruşuna da değinen Gazi, üst düzey bir Taliban heyetinin 15 Ağustos'ta Pakistan Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, "Pakistan'ın Taliban ve tüm taraflara mesajı kapsayıcı ve müzakere edilmiş barışçıl bir çözüm bulmak oldu. Siyasi olarak kapsayıcı, etnik olarak kapsayıcı ve mümkün olduğunca cinsiyet bakımından kapsayıcı olmalı." ifadelerini kullandı.

Gazi, Pakistan'ın Afganistan'daki barıştan en çok faydalanacak ülke olacağına da dikkati çekerek, "Pakistan'ın ekonomik güvenliği ve bölgesel bağlantısallık için Afganistan'da barış ve istikrar gerekli. Bu nedenle Pakistan sürekli olarak Afganistan'da siyasi çözüm çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Pakistan'ın siyasi çözüm konusunda uluslararası fikir birliği oluştuğunda arabuluculuk için efor sarf ettiğini vurgulayan Gazi, bu hedef doğrultusunda ülkesinin birçok bölgesel ve uluslararası mekanizmada yerini aldığını söyledi.

Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesine de değinen Gazi, "Afganlar arası müzakerelerin hızıyla yabancı güçlerin çekilme hızı birbiriyle örtüşmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi, Eşref Gani yönetimini karşı karşıya olduğu sorunları dışsallaştırmakla eleştirdi.

10 binin üzerinde kişi Pakistan'ın yardımıyla tahliye edildi

Afganistan'da önceliklerin başında ülkedeki yabancılar ve bazı Afganların tahliyesi olduğunu kaydeden Gazi, 10 binin üzerinde yabancının, elçilik ve Birleşmiş Milletler çalışanının, uluslararası kuruluşlarda görevli kişilerin ve gazetecinin Pakistan'ın yardımıyla tahliye edildiğini anlattı.

Hala binlerce kişinin Afganistan'ı Pakistan üzerinden terk etmek için beklediğini söyleyen Gazi şunları söyledi:

"Türkiye ve Pakistan, Afganistan'la ilgili konularda temas halinde. Türkiye zaten Afganistan'daki aktörlerle doğrudan iletişim halinde. Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrara katkısı olursa bu uluslararası kamuoyunun üzerinden bir yük kaldıracak aynı zamanda Afganlara da faydası olacaktır. Pakistan'ın işi de kolaylaşır."

Gazi, Türkiye'nin Kabil havaalanının işletilmesi konusundaki girişimlerinden de söz ederek, "Afganistan'da tarafların desteklediği ölçüde biz de bu girişimi destekliyoruz. Bu konuda Afgan tarafların ve Türkiye'nin temas halinde olduğuna inanıyorum," diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada ve Afganlar arasında güvene sahip olan bir aktör olduğunun altını çizen Gazi, "Eğer bir ülke Kabil Havalimanı'nı işletecekse bu Türkiye'dir." değerlendirmesini yaptı.

"Ülkesini hiç görmemiş üçüncü jenerasyon Afganlar doğdu"

Gazi, ülkesinin 1979'dan beri 3-4 milyon civarında Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yaparak, "Biz ülkemizdeki Afganların, memleketlerine gurur ve itibarlarına leke sürülmeden dönmelerini istiyoruz. Onlara bu zamana kadar iyi baktık ancak ülkesini hiç görmemiş üçüncü jenerasyon Afganlar doğdu." ifadelerini kullandı.

Dünyanın mültecilerin ekonomiye olan etkisini göremediğini söyleyen Gazi, "Elimizde ne varsa paylaşıyoruz ancak konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Uluslararası toplumun devreye girmesi lazım." diye konuştu.