Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: "Türkiye bizim ikinci evimiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: "Türkiye bizim ikinci evimiz"

03.05.2022 10:59

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Türkiye'de bayram geçirmekten dolayı mutlu olduğunu, burada asla yalnız hissetmediklerini ve Türkiye'yi ikinci evleri olarak gördüklerini belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Türkiye'de bayram geçirmekten dolayı mutlu olduğunu, burada asla yalnız hissetmediklerini ve Türkiye'yi ikinci evleri olarak gördüklerini belirtti.

Büyükelçi Gazi, Türkiye ile Pakistan bayram geleneklerine ve Ankara'daki bayramlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazi, Eylül 2017'den bu yana Ankara'da görev yaptığını ve bu süreçte 8-9 bayramı Türkiye'de geçirdiğini söyledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak bayramı Türkiye'de geçirmekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Gazi, bayram namazını yakında bulunan bir camide kıldığını ve başka ülkelerin temsilcilerin de o camiye geldiğini ifade etti.

Bazı diplomatların başka ülkelerde izole edilmiş veya yalnız gibi hissedilebileceğine ancak Türkiye'nin o ülkelerden biri olmadığına dikkati çeken Gazi, "Türkiye'de asla yalnız değiliz. Burada aile arasındayız. Türkiye bizim ikinci evimiz. Liderlerimizden biri bir zamanlar (Türkiye için) 'ilk evimiz' demişti. Asla üzgün, yalnız hissetmiyoruz." dedi.

Ramazan ayında tutulan oruçların ve edilen duaların Allah tarafından kabul edilmesi, Allah'ın tüm Müslümanları gözetmesi temennisinde bulunan Gazi, Türkiye ile Pakistan'da bayramların özellikle dini vecibelerin yerine getirilmesi konusunda benzer olduğunu aktardı.

Gazi, Pakistan'da bayramlarda hareketliliğin Türkiye'ye oranla daha fazla olduğunu, oldukça renkli geçtiğini, aile üyelerinin tamamının bayramı kutlamak için dışarıya çıktığını dile getirdi.

Türk halkının bayramını kutlayan Gazi, "Her iki ülkenin (Pakistan-Türkiye) Refahı, mutluluğu ve gücü, iki ülkemiz arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da güçlenmesi, Türk halkının güçlenmesi için dua ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de bayrama ait unutamadığı birçok anısı olduğunu dile getiren Gazi, bayram namazı için gittiği camiye çok sayıda başka ülkeden kişilerin renkli yerel kıyafetleriyle geldiğini, bu sayede İslam aleminin büyük çeşitliliğini ve gücünü gözlemleme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Türkiye bizim ikinci evimiz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Türkiye bizim ikinci evimiz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Türkiye bizim ikinci evimiz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Türkiye bizim ikinci evimiz

YORUMLAR
500
Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak Pakistan Büyükelçisi Gazi: Filistinliler kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuşacak Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Chand Raat' kutlaması Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Chand Raat' kutlaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: 'Türkiye bizim ikinci evimiz' - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:39 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
10:35 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:31 Rus devlet televizyonundan İngiltere paylaşımı büyük ses getirdi: Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir
10:29 Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 11:17:44. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: "Türkiye bizim ikinci evimiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement