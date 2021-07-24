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Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yarın seçime gidiliyor - Son Dakika

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yarın seçime gidiliyor

24.07.2021 08:01
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yarın seçime gidiliyor, System.String[]

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde halk, Yasama Meclisi seçimleri için yarın sandık başına gidiyor.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde halk, Yasama Meclisi seçimleri için yarın sandık başına gidiyor.

3,2 milyonun üzerinde kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 32 farklı siyasi partiden 700'ün üzerinde aday, 53 sandalyeli meclisin 45 koltuğu için yarışacak. Kalan 8 koltuğun 5'i kadınlara, 3'ü de dini liderlere, teknokratlara ve denizaşırı ülkelerdeki Keşmirlileri temsil edecek kişilere ayrıldı.

Yarışılacak 45 sandalyeden 12'si de bağımsızlığın ardından 1947'de ve 1965'te Hindistan'dan Pakistan'a göç eden ve buraya yerleşen 464 bin Keşmirli mülteciye tahsis edildi. Ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan söz konusu mülteciler, kendilerini mecliste temsil edecek 12 kişi için oy kullanacak.

Öte yandan seçimlerde yarışan 700'ün üzerinde milletvekili adayından 20'sini kadınlar oluşturuyor.

Seçimlerde en az 27 sandalye kazanan parti hükümet kurabilecek.

AJK'de 1975'ten bu yana yapılan seçimlerde İslamabad'ı yöneten partinin bölgedeki seçimleri de kazandığı görüldü.

Seçimlerde öne çıkan partiler

Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), seçimlerde ipi göğüsleyecek parti olarak gösteriliyor.

Geleneksel olarak İslamabad'da iktidarda olan partinin, Azad Cammu Keşmir'de de seçimleri kazanması, PTI'nın en önemli avantajı olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve enflasyonu kontrol etmede başarısız olunması göz önünde bulundurulduğunda bu durum PTI adaylarının dezavantajı olarak ortaya çıkıyor.

2016 seçimlerinde PTI'dan sadece 2 milletvekili meclise girdi.

Eski AJK Başbakanı Sultan Mahmud Çaudri, PTI'ya bölgede liderlik ediyor.

Altyapı yatırımları PML-N'nin avantajı

AJK, şu an eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) tarafından yönetiliyor. 2016 seçimlerinde parti 31 koltuk kazanmış ve hükümeti kurmuştu.

AJK'de PML-N'ye bölgenin mevcut Başbakanı Raca Faruk Haydar liderlik ediyor. AJK genelinde son birkaç yılda tamamlanan büyük oranda yol bağlantıları olmak üzere altyapıdaki iyileştirmeler, PML-N'nin lehine görünüm sunuyor fakat partinin İslamabad'ı yönetmemesi ise en büyük dezavantajı.

PPP'nin hükümeti kurmasının zor olduğu belirtiliyor

Seçimlerde öne çıkan bir diğer parti ise Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu Bilawal Butto Zerdari'nin liderlik ettiği muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP).

PPP, İslamabad'ı yönettiği sırada AJK'de de 2011 seçimlerini kazanmıştı. Eski AJK Cumhurbaşkanı Serdar Yakup Han ve eski AJK Maliye Bakanı Çaudri Latif Akbar, PPP'nin seçim çalışmalarına bölgede liderlik ediyor.

Eski Pakistan Başbakanı ve PPP lideri Zülfikar Ali Butto, 1975'te AJK'ye parlamenter hükümet biçimini getirdi ve PPP bölgeyi 4 kez yönetti.

2016 seçimlerinde parti meclise 3 milletvekili sokabildi.

PPP'nin AJK'de hükümeti kurmasının zor olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yarın seçime gidiliyor - Son Dakika


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