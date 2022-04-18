Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yeni başbakan seçildi - Son Dakika
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Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yeni başbakan seçildi

18.04.2022 16:40
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yeni başbakan seçildi

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Serdar Tanvir, mecliste yapılan oylama sonucu yeni başbakan seçildi.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Serdar Tanvir, mecliste yapılan oylama sonucu yeni başbakan seçildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, AJK Başbakanı Serdar Abdul Kayyum Niyazi'nin istifa etmesiyle boşalan başbakanlık koltuğu için mecliste seçim yapıldı.

PTI'nın adayı Tanvir, 53 sandalyeli Yasama Meclisindeki oylamada 33 oy alarak AJK'nin 14'üncü Başbakanı oldu.

Başbakanlık seçimi, AJK Meclisi'nde muhalefette olan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi (PPP) tarafından boykot edildi.

Eski AJK Başbakanı Niyazi, kendi partisinden milletvekillerinin hakkında güven oylaması önergesi vermesi sonucu 14 Nisan'da istifa etmişti. Niyazi, geçen sene 4 Ağustos'ta AJK Başbakanı seçilmişti.

Niyazi aleyhine güven oylaması önergesi veren PTI milletvekilleri, eski başbakanı Keşmir meselesini gündeme getirmede ve parti politikasını uygulamada başarısız olması, kötü yönetim, akrabaları kayırma ve liyakate önem vermemekle suçluyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde yeni başbakan seçildi - Son Dakika


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