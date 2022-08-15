Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Pakistan bayrağının renklerine büründü

???????Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul 'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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