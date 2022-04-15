Pakistan'ın baharatlı sokak yiyecekleri ramazan sofralarını süslüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'ın baharatlı sokak yiyecekleri ramazan sofralarını süslüyor

15.04.2022 19:07
Pakistan'ın baharatlı sokak yiyecekleri ramazan sofralarını süslüyor

Pakistan'da baharatlı yemekler, sokak yiyecekleri ve atıştırmalıkları ramazanda ilgi görüyor.

Pakistan'da baharatlı yemekler, sokak yiyecekleri ve atıştırmalıkları ramazanda ilgi görüyor.

Ramazanın neredeyse yarısının geride bırakıldığı ülkede, halk, iftariyeliklerinde börek türü "samosa", sebzelerin kızartılarak hazırlandığı "pakora", "celebi" tatlısı ve "ruh afza (gül suyu)" içeceğini daha çok tercih ediyor.

Tavuk şiş "tikka", tavuk tava, nohuttan yapılan "çannah" ve "golgappa" gibi baharatlı yemek ve atıştırmalıklar da iftarda tüketilen yiyecekler arasında bulunuyor.

Başkent İslamabad'ın çeşitli bölgelerinde satıcılar, iftara birkaç saat kala bu yiyecekleri hazırlamaya koyuluyor.

Vatandaşlar da evlerine sıcak sokak yiyecekleri götürmek istediği için iftara yakın saatlerde satıcıların önünde kuyruklar oluşturuyor.

Ramazanda talep artıyor

Başkentin F-10 bölgesinde bir iş yerinde çalışan Zişan İrşad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda sokak yiyeceklerine talebin arttığını ifade ederek, "Samosa, pakora, celebi gibi yiyeceklerden ortalama 5 binin üzerinde satıyoruz." dedi.

İslamabad'daki "Karaçi Company" isimli bölgede sokak yiyecekleri satan Nadir Hüseyin de günde ortalama bin civarı samosa sattığını ve yaklaşık 5 bin Pakistan rupisi (403 TL) kazandığını anlattı.

Müşterilerden Berat Selam ise ramazanda bu tür yiyecekleri daha çok tükettiklerini ve bunun ülkenin bir geleneği olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
VALİLİK: 2022'DE 18 BİN 781 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI VALİLİK: 2022'DE 18 BİN 781 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI Pakistan: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden endişeliyiz Pakistan: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden endişeliyiz

Pakistan, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'ın baharatlı sokak yiyecekleri ramazan sofralarını süslüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
18:54 İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız
18:46 Abdullah Avcı, Ozan Kabak için harekete geçti
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 19:14:48. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'ın baharatlı sokak yiyecekleri ramazan sofralarını süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement