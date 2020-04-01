Pakistan'ın başkenti İslamabad'da koronavirüs sakinliği - Son Dakika

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da koronavirüs sakinliği
6 saat önce
Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hayatın durduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da en önemli ziyaret ve buluşma noktaları boş kaldı.
Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hayatın durduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da en önemli ziyaret ve buluşma noktaları boş kaldı. Cemaatle namazların durdurulduğu ülkenin sembol yapılarından Faysal Camii ve çevresindeki kavşak ziyaretçi girişi ve trafiği kapatıldı. Avlusuna girişlerin yasak olduğu cami çevresi alışılmışın aksine sakinliğiyle dikkati çekti. Kentin önemli türbelerinden Bari İmam da kapılarını kapattı. Özellikle Pencap eyaletinin en sık ziyaret edilen türbelerinden olan Bari İmam çevresindeki hayır dağıtma çalışmalarına da ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:45 Kaynak: AA
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