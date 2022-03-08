İSLAMABAD - Pakistan'ın başkentinde muhalefet partisi yanlılarının bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) yanlılarının liderlerini bekleyişi sürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, 27 Şubat'ta Karaçi'den yola çıkan PPP lideri Bilawal Butto Zerdari'nin İslamabad'da hükümet karşıtı miting yapması bekleniyor.

Başkente 30 kilometre uzaklıktaki Ravat'a bugün ulaşan Zerdari araç konvoyu eşliğinde İslamabad'a giriş yapacak.

Zerdari, parlamentoya 200 metre mesafedeki D-Chowk bulvarında partililere seslenecek.

PPP lideri Bilawal Butto Zerdari, dün Lala Musa şehrinde yaptığı açıklamada, Başbakan İmran Han'a istifa etmesi için 24 saat süre tanımıştı.

Zerdari, 27 Şubat'ta Karaçi'den İslamabad'a doğru yürüyüşe geçtiklerini açıklamıştı.