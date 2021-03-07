Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Eyaletinin güneybatısında 5 Mart'ta, yola tuzaklanan bombanın patlaması sonu 5 işçi ölmüş, onlara refakat eden 2 asker de yaralanmıştı.

Ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu, üstlendiği saldırıda 4 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını iddia etti.

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