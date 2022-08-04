Pakistan'daki el bombalı saldırıda bir kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde işlek bir caddede Pakistan bayrağı satılan bir dükkana el bombasıyla saldırı düzenlendi.

Pakistan 'ın Belucistan eyaletinde işlek bir caddede düzenlenen el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

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