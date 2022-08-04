Pakistan'daki el bombalı saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'daki el bombalı saldırıda bir kişi öldü

04.08.2022 22:49
Pakistan'daki el bombalı saldırıda bir kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde işlek bir caddede düzenlenen el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde işlek bir caddede düzenlenen el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde işlek bir caddede Pakistan bayrağı satılan bir dükkana el bombasıyla saldırı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Ketta'da Turbat Stadyumu'nun dışında 30 Temmuz'da düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 4 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki el bombalı saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika

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