Pakistan'daki selde 111 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'daki selde 111 kişi öldü

28.07.2022 15:54
Pakistan'daki selde 111 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 111 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 111 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Muson yağmurları sele neden oldu. Belucistan eyaletinin Genel Sekreteri Abdul Azai Aqili sel nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 77 evin tamamen yıkıldığını ve 10 binden fazla evin ise hasar gördüğünü açıkladı.

Pakistan Ordusu'nun bugün Muson yağmurlarının etkili olduğu Sind, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin zamanımızın "inkar edilemez bir gerçeği" olduğunu belirtti.

Öte yandan Ketta eyaletinin Hanna Urak bölgesinde nehir ve kanalların taşması sonucu sular altında kalan 40 kişinin kurtarıldığı açıklandı. - BELUCİSTAN

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Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki selde 111 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki selde 111 kişi öldü - Son Dakika
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