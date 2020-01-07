Pakistan'ın Belucistan eyaletinde patlama: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde patlama: 2 ölü, 14 yaralı

7 saat önce

Pakistan'ın Kuetta kentinde el yapımı bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde patlama: 2 ölü, 14 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Kuetta kentinde el yapımı bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın en işlek noktalarından olan McConaghey Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan eyalet polisi, patlamanın, park halindeki bir motosiklete yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini duyurdu.

Motosikletin sınır muhafızlarına ait bir araca yakın bulunduğu ve hedefin bu araç olduğundan şüphelenildiğini kaydeden polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıda bölgedeki iş yerleri ve araçlar da zarar görürken bölge polis kordonuna altına alındı.

Patlamaya ilişkin ulusal basına açıklama yapan Belucistan Eyalet Başbakanı Jam Kamal, saldırıyı kınayarak, "Korkak teröristler yine kent ve eyaletteki huzuru hedef aldı. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacak, teröristler cezasız kalmayacak. Şehir ve eyaletin korunması için gerekli tedbirler artırılarak alınacak." diye konuştu.

Eyalette son olarak kasım ayında yaşanan patlamada devriye yapan sınır muhafızlarının aracı hedef alınmış, saldırıda iki güvenlik personeli hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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