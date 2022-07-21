Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

21.07.2022 12:26
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 1 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi, 63 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 1 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi, 63 kişi yaralandı.

Belucistan Afet Yönetim Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Ketta ve Jaffarabad şehirlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalette, 1 Haziran'dan bu yana etkili şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a çıktı, 63 kişi de yaralandı.

Eyalet genelinde meydana gelen sellerde 706 çiftlik hayvanı telef oldu, 4 bine yakın ev hasar gördü.

Yetkililer, 9 köprü ve çok sayıda yolun sular altında kaldığını, eyaletin 30 yıl aranın ardından ilk defa bu şekilde yoğun yağış aldığını belirtti.

YORUMLAR
500
Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı Pakistan'da bir teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:17 Şahan Gökbakar fikri verdi! Siyasetçiler Oğuzhan Uğur'a konuk olmak için teklif yağdırdı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:27:38. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement